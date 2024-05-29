غيابات ريال مدريد أمام بوروسيا دورتموند في نهائي دوري الأبطال

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق ريال مدريد لمواجهة قوية مع نظيره بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا، ويعاني الميرنجي من العديد من الغيابات المؤثره في صفوفه.

المقرر أن تكون مباراة ريال مدريد ضد دورتموند، مساء السبت 1 يونيو 2024، على ملعب “ويمبلي” في لندن بإنجلترا في نهائي دوري أبطال أوروبا 2024.

١- ديفيد ألابا بسبب قطع في الرباط الصليبي

٢- أوريلين تشواميني بسبب إصابة في القدم

وكان التعادل قد حسم مباراة الذهاب بين بايرن ميونخ وريال مدريد بهدفين لمثلهما، فيما فاز النادي الملكي بهدفين مقابل هدف في لقاء الإياب ليتأهل الملكي بنتيجة (4-3) في مجموع المباراتين.

بينما بوروسيا دورتموند كان نجح في تجاوز باريس بهدف نظيف في لقاء الذهاب حمل توقيع نيكلاس فولكروج، وفي الإياب حقق النادي الألماني الفوز بهدف دون رد أيضًا، حمل توقيع ماتس هوملز.