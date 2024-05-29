أيمن الشريعي: اللي عند الأهلي مبيروحش وأزمة مواليد 2003 بسبب اتحاد الكرة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي، أن الفريق يملك عدد كبير من اللاعبين المميزين، والفريق سياسته واحدة والمدرب هو جزء من المنظومة، وإذا رحل من يأتي عليه أن يسير على نفس السياسة.

وتابع الشريعي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "أنا اعترف أنني لا أملك فكر في الكرة ولن يكون لي فكر بها، ولكن ما أملكه هو الإدارة، وأرى أن الفوارق قريبة في كرة القدم وبالتالي كل فرد هو جزء من المنظومة فقط، وعند اختيار مدرب يتم اختياره على فكرة أن يسير على منظومتنا وهو سر نجاحنا".

وأضاف أيمن الشريعي: "منذ اليوم الأول من تعيين تامر مصطفى مدربًا للفريق تم تعيين معه سيد ياسين، لأننا كنا نضعه المدرب الثاني للفريق عند رحيل مصطفى وهو ما حدث بالفعل، وإنبي يعتمد على قطاع الناشئين، وهناك لجنة للكرة داخل النادي يتم العرض عليهم أي قرار قبل اتخاذه".

وعن نسبة انتقال حمدي فتحي من الأهلي إلى الوكرة القطري قال: "حتى الآن ننتظر وصول الدفعات ونعلم أن اللي عند الأهلي مبيروحش وهم إدارة محترمة وتدفع للكل حقوقها ونحن مطمئنين بشأن ذلك الأمر".

وقال: "الأهلي منارة الكرة المصرية، وأزمة مواليد 2003 تخص الأهلي نفسه وهي إدارة شاطرة وواعية، خاصةً أن اللاعب المزور كان مشكلته مع المارد الأحمر في وقت سابق لمواليد 2001 وتم اكتشاف الأمر".

واستطرد: "كان لزامًا على لجنة المسابقات منح الأهلي 3 نقاط بسبب حالة التزوير التي اكتشفها الأحمر، وكان لا بد من بعد تزوير اللاعب أن يذهب للنيابة العامة خاصةً أنه ليس متعلم وليس طالب كما تم في الأوراق".

واختتم: "بعد أزمة اللاعب كان لا بد من أن يتم شطبه، ولكن ما حدث أن اتحاد الكرة طالب اللاعب بإمضاء تعهد على أنه ليس متعلم ويتم تغيير بطاقته إلى عامل وتم قيده في مواليد 2003، وبالتالي ليس لهم دخل وهذا هو الخطأ، وبالتالي عليهم منحنا 3 نقاط نفس الوضع مع الأهلي في مواليد 2001 لأن ما بني على باطل فهو باطل".