ضياء السيد: أتمنى حل أزمات المنتخب قبل بداية الأجندة الدولية

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب ضياء السيد، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق عن تمنيه بحل أزمات الفراعنة قبل بداية فترة الأجندة الدولية القادمة.

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وقال ضياء السيد في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "ربنا يوفق المنتخب ويستطيع الفوز في المباراتين القادمتين أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو".

وأضاف: "استعداد منتخب مصر سيكون من الأربعاء، وأتمنى أن تكون هناك قراءة وتحليل جيد لمباراتي منتخب بوركينا فاسو وغينيا بيساو".

وتابع: "كانت هناك أحداث كثيرة على المنتخب في الفترة الماضية، أرجو أن تنتهي قبل بداية الموعد الرسمي للأجندة الدولية، حتى لا يكون هناك ثغرات في الاستعداد".

وأتم ضياء السيد تصريحاته قائلًا: "الأزمة بين محمد صلاح وحسام حسن لا تحتاج توجيه رسائل، أثق في أن الأمور ستسير على أفضل ما يكون، من خلال الجهاز الفني ومجموعة اللاعبين".