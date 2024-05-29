هانز فليك يطلب انضمام ثلاثة لاعبين من اكاديمية لاماسيا لاعداد برشلونة

ياسر رشاد - القاهرة - طلب المدرب الالماني هانز فليك المدير الفني الجديد لفريق برشلونة الاسباني انضمام ثلاثة لاعبين من لاعبي اكاديمية لاماسيا بنادي برشلونة لفترة الاعداد المقبلة لفريق برشلونة استعدادا للموسم المقبل والتي سيقودها هانز فليك بعد ثلاثة اسابيع من الان في غياب عدد كبير من لاعبي برشلونة المنضمين الى منتخباتهم الوطنية في بطولة يورو 2024 .

ووفقا لصحيفة سبورت الكاتالونية فأن هانز فليك كان على مدار الشهرين الماضيين يتابع بأهتمام اكاديمية لاماسيا في برشلونة نظرا لرغبته في ضم عدد من لاعبيها الى الفريق الاول للبارسا خلال الموسم المقبل حيث قام بأرسال مساعديه لمتابعة مباريات المراحل العمرية المختلفة لفرق برشلونة وبالفعل وقع الاختيار على ثلاثة لاعبين للانضمام الى تدريبات الفريق الاول خلال الموسم القادم .

وكشفت صحيفة سبورت عن اسماء الاعبين الثلاث الذين حصلوا على ثقة هانز فليك وهم مارك بيرنل و مارك كاسادو و اندرياس كونيكا حيث يلعب اندرياس كونيكا في مركز قلب الدفاع بينما يلعب مارك بيرنل في مركز لاعب الوسط المدافع بينما يلعب كاسادو كلاعب وسط مهاجم .

يذكر ان ثلاثي لاماسيا سينضموا الى لاعبي لاماسيا الشباب المتواجدين حاليا بالفريق الاول مثل لامين يامال و باو كوبارسي و فيرمين لوبيز وهيكتور فورت في محاولة لاعادة بناء فريق برشلونة و العودة للمنافسة على الالقاب في الموسم المقبل .