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شيكابالا: لن أتردد في التدخل لحل أزمة الشحات والشيبي

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ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إستعداده للتدخل لحل ازمة حسين الشحات نجم الأهلي ومحمد الشيبي نجم فريق بيراميدز.

وقال شيكابالا في تصريحات عبر فضائية " إم بي سي مصر 2" : " كل أزمة ستصل إلى حل، وهو ماسيحدث في أزمة محمد الشيبي وحسين الشحات لكن يجب ان يشعر كل الأطراف بالرضا ".

وأضاف: " الشحات إعترف بالخطأ وهو أمر جيد، وعلينا أن نجد حل مع الشيبي الذي نؤكد له إحترامنا له وللمغرب ".

وأتم قائد الزمالك: " اذا كان سيتقبل اعتذاري سأذهب إليه واعتذر له لحل هذه الأزمة ولن أتردد ".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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