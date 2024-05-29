نجم الزمالك السابق يوجه انتقادات قوية لحسام حسن بعد اختيارات قائمة المنتخب

ياسر رشاد - القاهرة - وجه محمد صلاح، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق انتقادات قوية لحسام حسن، المدير الفني للفراعنة بعد اختياراته لقائمة اللاعبين التي ستخوض معسكر شهر يونيو القادم.

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وقال محمد صلاح في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "اختيارات حسام حسن لقائمة المنتخب خاطئة، ومعظمها فيها ظلم، مثل عمر جابر وعمر كمال ونبيل عماد دونجا، الذين لم ينضموا".

وأضاف: "إذا كان لديه نوع من الذكاء لكان ضم عدد أكبر من لاعبي الأهلي والزمالك، بعد الفوز ببطولتي كأس الكونفدرالية ودوري أبطال إفريقيا، واستغلال حالة اللاعبين الفنية والمعنوية".

وتابع: "ياسر إبراهيم ومحمد الشناوي استحقا التواجد في قائمة منتخب مصر لوجود خبرات لديهما، لكن محمد الشامي لا يلعب مع فريقه وليست لديه خبرات أيضًا، فلماذا تم اختياره؟".

وأتم محمد صلاح تصريحاته قائلًا: "الظلم هو جزء من الإخفاق، فالعدالة تجلب التوفيق وتحقيق الانتصارات، وجميع اللاعبين يجتهدون من أجل الانضمام لمنتخب مصر".