محمد صلاح عن أزمة نجم ليفربول في المنتخب: لا أضمن حسام حسن

ياسر رشاد - القاهرة - طالب محمد صلاح، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق بتدخل أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة لحل أزمة محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي مع الجهاز الفني لمنتخب مصر.



وقال محمد صلاح في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أتمنى من أشرف صبحي أن يتدخل أو يدفع أحد المسئولين.. لا أضمن حسام أو إبراهيم، أنا تعاملت معهما وأعرفهما".



وأضاف: "محمد صلاح محترم ويحترم حسام حسن، لذا يجب احترامه، وتقديره بالشكل الأمثل، لأنه ابن مصر، ومصدر فخر للكرة المصرية".



وأتم محمد صلاح تصريحاته قائلًا: "عمر كمال وعمر جابر لديهما حلول كثيرة، وإمكانية اللعب في أكثر من مركز، لماذا لم يتم ضمهما لقائمة منتخب مصر؟".