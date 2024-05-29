شيكابالا: الإعلام سبب إرتباط إسمي بالأزمات دائماً

ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمود عبد الرازق “شيكابالا” قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن الإعلام هو السبب في إرتباط إسمه بالأزمات والمشاكل.

وقال محمود عبد الرازق “شيكابالا” في تصريحات عبر فضائية “إم بي سي مصر 2” : “ الإعلام هو السبب في ارتباط إسمي بالأزمات والمشاكل وهناك الكثير من الشائعات التي يتم ترديدها ”

وتابع: “ محمد الشناوي تحدث منذ عدة أيام عن الأزمات التي يفتعلها الإعلام وأرى أنه على حق ”.

وأضاف شيكابالا: “ هناك بعض الإعلاميين يرددون كلاماً غير صحيح وعند اثبات عدم صحته لا يعتذر أياً منهم ”.

وأكمل: “ في مباراة السوبر امام الأهلي قيل أنني رفضت تسلم ميداليات الركز الثاني، لكن الحقيقة انني تواجدت بجانب مؤمن زكريا وقابلت كابتن سامي قمصان وكابتن سيد عبد الحفيظ وباركت لهم وقاموا بإصطحاب مؤمن زكريا معهم ”.

وواصل: “ فوجئت بعد المباراة أن هناك حملة ضدي، ومن ردد هذه المعلومة لم يعتذر عنها حتى الآن ”.

وأتم: “ موقفي يوم حادثة بورسعيد خلال مباراة الزمالك والاسماعيلي هو دورنا كلاعبين كرة قدم، الأمر يتجاوز فكرة الأهلي والزمالك ”.