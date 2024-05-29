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أمير هشام: ميكالي يتمنى ضم صلاح في الأولمبياد ولم يرفض تواجده

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ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي، يتمنى وجود محمد صلاح نجم الإنجليزي، معه في أولمبياد باريس 2024.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "ليس من المعقول أن يرفض ميكالي ضم صلاح كما تردد، وهناك رغبة بالفعل في تواجده والمدرب لم يحسم الثلاثي فوق السن حتى الآن".

وأضاف أمير هشام: "الأزمة التي قد تواجه ميكالي في ضم صلاح، هي أن ليفربول الإنجليزي قد يرفض انضمام اللاعب في الأولمبياد، خاصةً أنه خارج أجندة الفيفا".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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