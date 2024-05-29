شيكابالا: لاعبو الزمالك تحملوا الكثير وحققنا هدفنا بلقب الكونفدرالية

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث محمود عبد الرازق “شيكابالا” عن كواليس تتويج فريق الزمالك بلقب الكونفدرالية الأفريقية رغم الأزمات التي يمر بها اللاعبين.

وقال شيكابالا في تصريحات عبر فضائية “ إم بي سي مصر 2” : “اللاعبين لم يحصلوا على مستحقاتهم لفترة طويلة، لكن كان هناك هدف أمامنا واصرار على تحقيق هدفنا بالفوز ببطولة الكونفدرالية ”.

وتابع: “ مجلس الزمالك تحدث معنا للحصول على مستحقاتنا بعد التتويج بلقب الكونفدرالية ”.

وواصل: “ المجلس صرف أموال كثيرة جداً لسداد غرامات ولحل أزمة القيد، تخيل أن هذه الأموال تم صرفها على الفريق واللاعبين ”.

وأضاف: “ الميزة في المجلس الحالي هو أنهم يتحدثون معنا بإستمرار ويصارحوننا بوضع النادي والمشاكل الموجودة لذلك نتحمل جميعاً الأمر ”.

وأكمل شيكابالا: “ المواعيد التي يتم تحديدها من الإدارة بخصوص سداد المستحقات يتم الإلتزام بها وهذا امر مهم بالنسبة لنا كلاعبين ”.

وأتم: “ دوري ليس مرتبطاً فقط بحل أزمات فريق الكرة، لكني قريب من جميع الفرق الرياضية داخل النادي ”.