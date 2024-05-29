جلوب سوكر 2024.. تشابي ألونسو أفضل مدرب في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

حصد مدرب بايرن ليفركوزن، تشابي ألونسو، جائزة أفضل مدرب في العالم عن موسم 2023/24 المقدمة من حفل جوائز جلوب سوكر.

وأقيم حفل جلوب سوكر 2024 اليوم الثلاثاء، في أحد فنادق منطقة كوستا سميرالدا بإيطاليا، مع حضور العديد من الأسماء الكبيرة في كرة القدم الأوروبية.

وقاد ألونسو فريق بايرن ليفركوزن بموسم 2023/24 في جميع المسابقات 53 لقاء، (فاز 43، تعادل 9، خسر مرة واحدة فقط).

وفي موسم 2024 استطاع تشافي بلقب الدوري الألماني دون خسارة مع بايرن ليفركوزن للمرة الأولى في التاريخ، بجانب حصد لقب كأس ألمانيا للمرة الثانية.

وتولى المدرب الإسباني ليفركوزن في موسم 2022/23 بعد الرحيل عن فريق ريال سوسيداد.

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