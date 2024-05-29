تغطية خاصة.. حفل توزيع جوائز جلوب سوكر 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أقيم اليوم الثلاثاء، حفل توزيع جوائز جلوب سوكر عن موسم 2023/24، في أحد فنادق منطقة كوستا سميرالدا بإيطاليا، مع حضور العديد من الأسماء الكبيرة في كرة القدم الأوروبية.

وشهدت الحفل توزيع العديد من الجوائز من بينهم، أفضل مدرب في العالم، وأفضل لاعب في أوروبا، بالإضافة إلى أفضل نادي في العالم، بجانب أفضل لاعب مدرب في الدوري الإنجليزي.

ونعرض أبرز ما جاء في حفل توزيع جلوب سوكر:

متفوقا على صلاح.. مبابي يحصد جائزة جلوب سوكر لأفضل لاعب في أوروبا 2024

حصد لاعب باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، جائزة أفضل لاعب في أوروبا عن موسم 2023/24 المقدمة من جلوب سوكر.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

جلوب سوكر.. بيلينجهام أفضل لاعب في الدوري الإسباني موسم 2023/24

أعلن الحساب الرسمي للدوري الإسباني حصد لاعب ريال مدريد، جود بيلينجهام، جائزة الأفضل في موسم 2023/24 المنقضي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

جلوب سوكر 2024.. تشابي ألونسو أفضل مدرب في العالم

حصد مدرب بايرن ليفركوزن، تشابي ألونسو، جائزة أفضل مدرب في العالم عن موسم 2023/24 المقدمة من حفل جوائز جلوب سوكر.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

جلوب سوكر.. نجم برشلونة يفوز بجائزة أفضل لاعب تحت 23 سنة في الدوري الإسباني

أعلن الحساب الرسمي للدوري الإسباني عن فوز نجم نادي برشلونة، لامين يامال، بجائزة أفضل لاعب تحت 23 لموسم 2023/24.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

جلوب سوكر 2024.. أرتيتا أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي

فاز مدرب أرسنال، ميكيل أرتيتا، بجائزة أفضل مدرب بالدوري الإنجليزي عن موسم 2023/24 المقدمة من حفل جوائز جلوب سوكر.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

جلوب سوكر 2024.. مانشستر سيتي يحصد جائزة أفضل نادي في العالم

حصد نادي مانشستر سيتي جائزة أفضل نادي في العالم عن موسم 2023/24 المقدمة من حفل جوائز جلوب سوكر.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا