شيكابالا: اتمنى أن تذهب العوائد المادية لمباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك لـ "أخواتنا فى غزة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

طالب محمود عبد الرازق شيكابالا قائد فريق الزمالك، بأن يكون عائد مباراة الأهلي والفارس الأبيض فى لقاء السوبر الأفريقي بين الفريقين، يذهب لأهل غزة.

وقال شيكابالا فى حوار خاص عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع على "MBC "Masr 2: "أتمني أن تذهب العوائد المادية لمباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك لـ أخواتنا فى غزة

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حقق لقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي التونسي، بينما الزمالك حقق لقب بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المنتظر أن يواجه الأهلي والزمالك بعضهما فى مباراة السوبر الأفريقي خلال الفترة المقبلة.