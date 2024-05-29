"أبويا كان بيكسر التلفزيون".. شيكابالا يكشف ما كان يحلم به ويعلن عن تأسيس أكاديمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

كشف نجم الزمالك، محمود عبد الرازق شيكابالا، ما كان يحلم به من قبل، وكيف كان يذهب لتمارين الزمالك في سن الـ9.

وقال شيكابالا قائد نادي الزمالك عبر قناة "MBC Masr 2":لو الزمالك خسر أبويا كان بيكسر التلفزيون".

وأضاف: "كان نفسي أبويا يشوفني وأنا بلعب فى الزمالك لتحقيق حلمه ولكن توفي وعمري 10 سنوات، ومثلي الأعلى هو أحمد الكأس وتمنيت أن أصبح مثله لاعب في الزمالك ".

وواصل: "كنت بركب القطر القشاش لوحدي من وأنا عندي 9 سنين عشان أروح تمرين الزمالك".

وأتم لاعب الزمالك: "أسوان تمتلك مواهب أفضل مني، وأقوم في الوقت الحالي بتأسيس أكاديمية تسمى شيكابالا، وأول مرة أرتدي فيها قميص الزمالك يوم اعتزال أيمن منصور".

الجدي بالذكر أن شيكابالا فاز بكأس الكونفدرالية الأفريقية مع الزمالك للمرة الثانية في التاريخ على حساب نهضة بركان المغربي.

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