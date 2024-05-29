"رديت بطريقتي".. شيكابالا يعترف بخطئه بشأن جمهور الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

قال محمود عبد الرازق شيكابالا قائد فريق نادي الزمالك، أنه أخطأ بالرد على جماهير النادي الأهلي في مباراة كأس مصر الأخيرة التي أقيمت في السعودية.

وقال شيكابالا فى حوار خاص عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع على MBC Masr 2:"تعرضت لبعض المضايقات من جماهير الأهلي في مباراة نهائي كأس مصر فى السعودية الأخيرة ورديت بطريقتي".

وأضاف:" غلطت لما رديت علي جماهير الأهلي فى نهائي كأس مصر بالسعودية واعترفت بذلك لما رجعت البيت".

وأتم:"يكفيني إني لما الناس بتشاور عليا بتقول دة شيكا بتاع الزمالك ميهمنيش إني أكون أسطورة".

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