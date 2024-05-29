شيكابالا يكشف سبب حصول نادي الأهلي على البطولات الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تمنى محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب فريق الزمالك، عودة العلاقات مرة أخري بين جماهير القطبين والجميع يجلس فى مدرج واحد خلال الفترة المقبلة.

وقال شيكابالا فى حوار خاص عبر برنامج الكورة مع فايق: "أتمنى جلوس جماهير القطبين في مدرج واحد".

وأضاف: "الأهلي والزمالك فريقين كبار والأفضل في أفريقيا وحققوا الكثير من البطولات".

وواصل: "الأهلي يحصل على البطولات الأفريقية بسبب توفر الماديات".

وأكمل:" نفسي يكون العدل موجود على كل الأندية من اتحاد الكرة، وأشوف الإسماعيلي يعود للتتويج ببطولات".

واختتم نجم الزمالك: "لابد من وجود دعم لكل الأندية من الاتحاد المصري لكرة القدم".

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