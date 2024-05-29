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شيكابالا يعلن موعد اعتزاله كرة القدم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن لاعب نادي الزمالك، محمود عبد الرازق شيكابالا، موعد اعتزاله كرة القدم.

وقال شيكابالا فى حوار خاص عبر برنامج الكورة مع فايق: "الموسم المقبل سيكون الأخير لي".

وأضاف: "قررت الاعتزال بنهاية الموسم المقبل وأشعر أن ذلك هو القرار الصحيح".

وواصل: "وقت تجديد عقدي مع نادي الزمالك حسين لبيب رئيس النادي أكد لي أن من الممكن أن أضع كل شروطي وأنا احترمه كثيرا".

وأتم نجم الزمالك:"قررت الاعتزال بنهاية الموسم القادم وأنه الأخير فى مسيرتي ورغم صعوبة الأمر إلا أنه القرار الأنسب".

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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