شيكابالا يعلن موعد اعتزاله كرة القدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:
أعلن لاعب نادي الزمالك، محمود عبد الرازق شيكابالا، موعد اعتزاله كرة القدم.
وقال شيكابالا فى حوار خاص عبر برنامج الكورة مع فايق: "الموسم المقبل سيكون الأخير لي".
وأضاف: "قررت الاعتزال بنهاية الموسم المقبل وأشعر أن ذلك هو القرار الصحيح".
وواصل: "وقت تجديد عقدي مع نادي الزمالك حسين لبيب رئيس النادي أكد لي أن من الممكن أن أضع كل شروطي وأنا احترمه كثيرا".
وأتم نجم الزمالك:"قررت الاعتزال بنهاية الموسم القادم وأنه الأخير فى مسيرتي ورغم صعوبة الأمر إلا أنه القرار الأنسب".
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