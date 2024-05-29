"زملكاوي مجنون".. شيكابالا يكشف طلب إمام عاشور في نهائي الكأس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

قال محمود عبد الرازق شيكابالا قائد فريق الزمالك، أنه لا يستطيع كشف الحديث الذي دار بينه وبين إمام عاشور لاعب الأهلي خلال مباراة نهائي بطولة كأس مصر بين الفريقين فى السعودية.

وقال شيكابالا فى حوار خاص عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع على MBC Masr 2:" لا أستطيع كشف ما دار بيني وبين إمام عاشور لاعب الأهلي في مباراة نهائي بطولة كأس مصر".

وأضاف: "ولكن كل ما أستطيع قوله إنه طلب القميص الخاص بي عقب المباراة".

وأضاف:" لم أكن أتوقع تمامًا انتقال إمام عاشور للنادي الأهلي لأنه زملكاوي مجنون".

واختتم لاعب الزمالك: "إمام كان على تواصل معي حتى أثناء فترة الاحتراف الخارجي لأنه كان مصاب ويقوم بالعلاج داخل الزمالك".

وفاز الأهلي بلقب كأس مصر 2023 الذي أقيم في السعودية على حساب الزمالك بنتيجة 2-0، وفاز إمام عاشور بجائزة أفضل لاعب في اللقاء بعد تسجيله هدف وصناعة آخر.

الجدير بالذكر، انضم إمام عاشور إلى الأهلي في موسم 2023/24 قادما من ميتلاند الدنمركي، في صفقة بلغت قيمتها 2.68 مليون يورو.

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