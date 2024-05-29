"متربي فى الزمالك".. شيكابالا يكشف حديثه مع زيزو بشأن التجديد للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:
كشف محمود عبد الرازق شيكابالا قائد فريق الزمالك، حديثه مع زيزو بشأن التجديد مع الفارس الأبيض.
وأكد شيكابالا فى تصريحات لقناة عبر قناة "MBC Masr 2": "كنت واثق أن سيناريو انتقال إمام عاشور للأهلي لن يتكرر مع فتوح لأنه متربي فى الزمالك".
وأضاف:" أحمد فتوح أخويا وهو أحرف لاعب في الزمالك ودائما أقول ذلك لأنه لاعب ممتع للجميع".
وواصل: "قدر زيزو أنه يتبني عليه الفريق مش بمزاجه، ولابد من تواجده خلال السنوات المقبلة".
وأتم أسطورة الزمالك:" زيزو مستمر مع نادي الزمالك وقال لي أنا عاوز أجدد".
الجدير بالذكر أن زيزو انضم لنادي الزمالك في موسم 2018/19 قادما من نادي موريرنسي البرتغالي.
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