"متربي فى الزمالك".. شيكابالا يكشف حديثه مع زيزو بشأن التجديد للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

كشف محمود عبد الرازق شيكابالا قائد فريق الزمالك، حديثه مع زيزو بشأن التجديد مع الفارس الأبيض.

وأكد شيكابالا فى تصريحات لقناة عبر قناة "MBC Masr 2": "كنت واثق أن سيناريو انتقال إمام عاشور للأهلي لن يتكرر مع فتوح لأنه متربي فى الزمالك".

وأضاف:" أحمد فتوح أخويا وهو أحرف لاعب في الزمالك ودائما أقول ذلك لأنه لاعب ممتع للجميع".

وواصل: "قدر زيزو أنه يتبني عليه الفريق مش بمزاجه، ولابد من تواجده خلال السنوات المقبلة".

وأتم أسطورة الزمالك:" زيزو مستمر مع نادي الزمالك وقال لي أنا عاوز أجدد".

الجدير بالذكر أن زيزو انضم لنادي الزمالك في موسم 2018/19 قادما من نادي موريرنسي البرتغالي.

اقرأ ايضًا:

شيكابالا يعلن موعد اعتزاله كرة القدم

شيكابالا يكشف سبب حصول نادي الأهلي على البطولات الأفريقية