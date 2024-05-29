شيكابالا يعرض تدخله لحل أزمة الشيبي.. وحسين الشحات يرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أكد محمود عبد الرازق شيكابالا قائد فريق الزمالك أنه مستعد للتدخل من أجل حل أزمة حسين الشحات ومحمد الشيبي.

وقال شيكابالا فى حوار خاص عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع على "MBC Masr 2": "مستعد للتدخل من أجل حل أزمة حسين الشحات ومحمد الشيبي لأنها نرفزة ملعب، وبعتله رسالة اعتذار بالنيابة عن لاعبي مصر".

وفي مداخلة تليفونية لحسين الشحات في برنامج الكورة مع فايق، ردا على شيكابالا: "شكرًا علي اللي أنت بتعمله فى أزمة الشيبي، وأنت على راسي من فوق".

وبدأ أزمة حسين الشحات ومحمد الشيبي عقب انتهاء مباراة الأهلي وبيراميدز في المباراة المؤجلة من الجولة 28 الموسم الماضي، والتي انتهت بفوز الأزرق 3-0.

ونشبت مشادة كلامية بين الشحات لاعب الأهلي، ومحمد الشيبي لاعب بيراميدز، وتفاقمت إلى أن قام حسين بصفع الشيبي على وجهه، وتدخل اللاعبين لفض الاشتباك.

وبعد المشادة، وجه حسين الشحات الاعتذار لمحمد الشيبي داخل غرف الملابس بعد المباراة في وجود هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز.

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