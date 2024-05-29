شكرا لقرائتكم خبر عن زد يهزم الداخلية 2 -1 فى الوقت الإضافى ويتأهل لدور الـ16 بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل زد إف سى لدور الـ16 من بطولة كأس مصر 2023 – 2024 عقب الفوز على الداخلية بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذى جمع بينهما على استاد السلام، ضمن مباريات دور الـ32 من عمر البطولة.

تقدم زياد طارق للداخلية في الدقيقة 58، واستطاع زيكو إدراك هدف التعادل لزد فى الوقت بدل الضائع، ليحتكم الفريقان للوقت الإضافى، وفى الدقيقة 102 أحرز شادى حسين مهاجم زد هدف الفوز لفريقه ليصعد زد لدور الـ16.

وشهدت أحداث المباراة سجالا بين لاعبى الفريقين، حيث ظهرت خطورة فريق زد عن طريق شادى حسين ومصطفى زيكو بينما هجمات فريق الداخلية عن طريق إسلام عبد النعيم وزياد طارق الذى نجح فى إحراز هدف التقدم، ثم طرد وأكمل فريقه المباراة ناقصا لاعبا، وهو ما سهل من مهمة زد التى استطاعت إحراز التعادل فى اللحظات الأخيرة، وإحراز هدف الفوز فى الوقت الإضافى.

وخاض فريق زد بقيادة مجدى عبد العاطى المباراة بتشكيل كالتالى:

حراسة المرمى: عمرو حسام.

الدفاع: عبدالله بكري، مصطفى العش، أحمد زكي، أحمد الصغيري.

الوسط: مصطفى زيكو، ماتا مجاسا، مصطفى سعد ميسي، أحمد قطة، أحمد عبدالنبي.

الهجوم: شادي حسين.

بينما جاء تشكيل فريق الداخلية بقيادة عيد مرازيق على النحو التالي:

حراسة المرمى :رمضان مصطفى.

خط الدفاع: محمود صابر، كريم يحيى، أحمد عماد، إيهاب سمير.

خط الوسط: أدهم حامد، كريم حسونة، كليتشي شيمزي.

خط الهجوم: زياد طارق، إسلام عبد النعيم، مصطفى فوزي.

أدار اللقاء تحكيميًا محمد عبد العليم حكمًا للساحة، وعاونه ماجد المليجي وحاتم علام، مساعدين، أحمد جمال شاهين حكمًا رابعًا.