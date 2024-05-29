شكرا لقرائتكم خبر عن مريم متولى وفريدة العسقلانى يجددان تعاقدهما للاستمرار مع طائرة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقّعت مريم متولى لاعبة فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك على عقد استمرارها فى صفوف القلعة البيضاء بالموسم القادم.

ونجحت مريم متولى هذا الموسم فى الاحتفاظ مع فريق الزمالك بلقب بطولة أفريقيا المؤهلة لكأس العالم للأندية لأول مرة فى التاريخ، فى النسخة التى حصدت خلالها على لقب أفضل لاعبة فى البطولة.

كما وقعت فريدة العسقلانى، لاعبة فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك، على عقد استمرارها فى صفوف القلعة البيضاء بالموسم القادم، للعودة إلى صفوف الفريق فى ظل عدم المشاركة الموسم المنقضي بسبب الولادة.

وتأهل فريق الزمالك إلى نهائى البطولة الأفريقية بالفوز على البنك التجارى الكينى، بعد الفوز فى نصف النهائى على نظيره مايو كانى الكاميرونى بنتيجة 3-0 فى إطار ربع نهائى البطولة.

كما تأهل فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك إلى ربع النهائى بالفوز على نظيره سوكوسيم السنغالى بنتيجة 3-0، فى دور الـ16 بالمنافسة.

وحقق الزمالك العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز على الكحول الإثيوبى بنتيجة 3-0 فى ختام المجموعة، ونجح فريق سيدات طائرة الزمالك فى الفوز على أسيك ميموزا الإيفوارى بنتيجة 3-0 فى انطلاق المسابقة، الجمعة، قبل الفوز على بجاية الجزائرى 3-1 السبت.

وكرم مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالقلعة البيضاء، وذلك عقب تتويجه ببطولة أفريقيا للعام الثاني على التوالي، والتأهل لكأس العالم للأندية.

وأشاد حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بالأداء الذي قدمه الفريق خلال مشواره بالبطولة، معبراً عن سعادته بحصد اللقب القاري، خاصة أنه أول بطولة في عهد المجلس.