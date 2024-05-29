شكرا لقرائتكم خبر عن سيد ياسين يحذر لاعبى إنبى من مقالب الكأس قبل مواجهة النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر سيد ياسين، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، لاعبى الفريق البترولى من التهاون في مباراة النجوم المقرر لها يوم السبت المقبل، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر على استاد بتروسبورت.

وأكد المدير الفني لفريق إنبى خلال جلساته المستمرة مع اللاعبين أن مباريات الكأس تتسم بالمفاجآت دائماً، مشدداً عليهم بضرورة الحذر من مقالب هذه المواجهات، خاصة أنها لا تقبل القسمة على اثنين ولا بد من فائز فيها.

في سياق مختلف، حقق فريق إنبى فوزا مثيرا على نظيره سيراميكا بنتيجة 3-2 فى المباراة التي جمعتهما على استاد بتروسبورت، ضمن الجولة الـ25 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى nile".

وأحرز هدفى فريق سيراميكا النيجيري جون إيبوكا في الدقيقة 8 والثانية من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول بينما سجل أهداف فريق إنبى أحمد كالوشا في الدقيقة 69 وأحمد أمين "أوفا" في الدقيقة 74 وأحمد صبيحة فى الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.

وبهذة النتيجة يحتل فريق إنبى المركز الرابع بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" برصيد 36 نقطة بينما توقف رصيد فريق سيراميكا للنقطة 34 محتلا المركز السابع.