شكرا لقرائتكم خبر عن سلة الاتحاد تهزم سبورتنج 70 - 62 وتضرب موعدا مع الأهلى فى نهائى دورى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل الفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري إلى نهائي دوري السوبر لكرة السلة للموسم 2023-2024 بعد فوزه على سبورتنج في ثالث مواجهات بلاي أوف 5 في نصف نهائي دورى السوبر.

وفاز الاتحاد في المواجهة الثالثة بنتيجة 70-62، ليكرر فوزه على سبورتنج الذي فاز عليه في المباراة الأولى بنتيجة 89-75، وفي المباراة الثانية بنتيجة 68-63.

ومن المقرر أن يواجه الاتحاد السكندري نظيره الأهلي في نهائي دوري السوبر لكرة السلة في سيناريو مكرر خلال الموسمين الأخيرين.

جدير بالذكر أن النادي الأهلي هو حامل لقب دوري السوبر لكرة السلة، وذلك خلال آخر موسمين على حساب الاتحاد السكندري.