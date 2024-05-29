شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجدد تعاقد ثلاثى فريق سيدات الطائرة لمدة موسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت كل من مريم مصطفى ونورا عزمى وهنا المصرى لاعبات فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك على عقد استمرارهن فى صفوف القلعة البيضاء بالموسم القادم.

ونجح فريق الزمالك فى الاحتفاظ بلقب بطولة أفريقيا المؤهلة لكأس العالم للأندية لأول مرة فى التاريخ، فى النسخة التى حصدت خلالها على لقب أفضل لاعبة فى البطولة.

وتأهل فريق الزمالك إلى نهائى البطولة الأفريقية بالفوز على البنك التجارى الكينى، بعد الفوز فى نصف النهائى على نظيره مايو كانى الكاميرونى بنتيجة 3-0 فى إطار ربع نهائى البطولة.

كما تأهل فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك إلى ربع النهائى بالفوز على نظيره سوكوسيم السنغالى بنتيجة 3-0، فى دور الـ16 بالمنافسة.

وحقق نادي الزمالك العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز على الكحول الإثيوبى بنتيجة 3-0 فى ختام المجموعة، ونجح فريق سيدات طائرة الزمالك فى الفوز على أسيك ميموزا الإيفوارى بنتيجة 3-0 فى انطلاق المسابقة، الجمعة، قبل الفوز على بجاية الجزائرى 3-1 السبت.

وكرم مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالقلعة البيضاء، وذلك عقب تتويجه ببطولة أفريقيا للعام الثاني على التوالي، والتأهل لكأس العالم للأندية.

وأشاد حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بالأداء الذي قدمه الفريق خلال مشواره بالبطولة، معبراً عن سعادته بحصد اللقب القاري، خاصة أنه أول بطولة في عهد المجلس.