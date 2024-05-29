شكرا لقرائتكم خبر عن عودة أحمد هشام دودو لصفوف منتخب اليد فى أولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار خوان كارلوس باستور، المدير الفنى لمنتخب مصر لكرة اليد، قائمة تضم 20 لاعًبا للدخول في معسكر يوم 18 يونيو المقبل، استعدادا لأولمبياد باريس 2024.

ومن المقرر أن يتم تصفية اللاعبين إلى 16 لاعبًا، وشهدت القائمة عودة أحمد هشام السيد "دودو" المحترف بصفوف مونبيلييه الفرنسي ضمن القائمة.

وتضم قائمة منتخب اليد كلا من حراس المرمىكريم هنداوي (الصفا السعودي) ومحمد علي (بيتيجهايم الألماني) ومحمد عصام الطيار (بالينجن الألماني) وفى مركز جناح أيسر، عمر الوكيل بكار (الزمالك)، وأحمد هشام سيسا (الأهلي) وفى الظهير أيسر، علي زين (دينامو بوخارست الروماني) وأحمد هشام السيد دودو (مونبيلييه الفرنسي)، وعبد الرحمن فيصل (الأهلي)، وفى صناع اللعب يحيى الدرع (فيزبريم المجري) وأحمد خيري (الأهلي) وسيف الدرع (ليموج الفرنسي)، وفى الظهير أيمن يحيى خالد (فيزبريم المجري) ومحسن رمضان (الأهلي) ومهاب سعيد (نيم الفرنسي)، وفى الجناح أيمن، محمد سند (نيم الفرنسي) وأكرم يسري (الزمالك)، وفى الدائرة إبرهيم المصري (الأهلي) وأحمد عادل (الأهلي) وخالد وليد (الزمالك) محمد طارق (الزمالك).