شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الثلاثاء 28 - 5 - 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الثلاثاء 28 - 5 - 2024 العديد من الأخبار الهامة، على رأسها أن النادى ينتظر مليونا و600 ألف دولار من الكاف باقى مكافأة التتويج بكأس الكونفدرالية، وحسام المندوه أمين الصندوق يتسلم صورة من حكم الإدارية العليا باستمراره فى منصبه.

الزمالك ينتظر مليون و600 ألف دولار من "كاف".. اعرف التفاصيل

ينتظر مسئولو نادى الزمالك مليون و600 ألف دولار من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" باقى مكافأة تتويج الفريق الأبيض ببطولة كأس الكونفدرالية،وذلك بعد وصول 400 ألف دولار على دفعتين استلمهما النادى خلال الأيام الماضية.

إدارة الزمالك تكلف بدر حامد بوضع استراتيجية للنهوض بقطاع الناشئين

كلف مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، بدر حامد رئيس قطاع الناشئين الذى تولى المهمة بشكل رسمى خلفًا لمحمد حلمى، بوضع استراتيجية وخطة مستقبلية للنهوض بالقطاع.

المندوه يتسلم صورة من حكم الإدارية العليا باستمراره أمينا لصندوق الزمالك

تسلم حسام المندوه أمين صندوق نادى الزمالك صورة رسمية اليوم الثلاثاء من حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر لصالحة باستمراره أمينا لصندوق القلعة البيضاء وصحة انتخابه.

الزمالك لـ"الخليج 365": نتواصل مع بيراميدز لتوضيح لغط بند عبد الله السعيد

كشف مصدر مسئولو بنادى الزمالك أنه سيتم التواصل مع نظرائهم في بيراميدز خلال الساعات المقبلة لتوضيح اللغط حول البند المتواجد في عقد عبد الله السعيد لاعب الأبيض والذى بموجبه طلب النادى السماوى 1.5 مليون جنيه نظير تتويج القلعة البيضاء ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك راحة 5 أيام والعودة للتدريبات الأحد

قرر البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك منح اللاعبين راحة 5 أيام من التدريبات مستغلا فترة التوقف الدولى التي حصل عليها الفرق، بسبب ارتباط المنتخب بمباراتى بوركينا فاسو و غينيا بيساو.

الزمالك يجدد التعاقد مع البرازيلية ميلكا لاعبة فريق الطائرة

وقعت البرازيلية ميلكا لاعبة فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك على عقد استمرارها فى صفوف القلعة البيضاء بالموسم القادم .