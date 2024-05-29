شكرا لقرائتكم خبر عن كريم فؤاد: حققت حلمى باللعب فى استاد القاهرة وسط 70 ألف متفرج.. ومعلول شخصية قوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد كريم فؤاد، لاعب فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، أنه منذ الصغر كان يحلم باللعب فى استاد القاهرة وسط 70 ألف متفرج، مؤكدًا أن حلمه تحقق فى مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسى، والتى فاز بها المارد الأحمر بهدف دون رد، وتوج باللقب رقم 12 بتاريخه.

وأضاف كريم خلال حواره مع الإعلامى إبراهيم عبد الجواد، فى برنامجه "الهدف" عبر شاشة "أون سبورت 2"، أن الحضور الجماهيرى يمنح اللاعبين طاقة غير عادية، ولا يمثل ضغطا على اللاعبين مثلما يقول البعض، متمنيًا أن تظل الجماهير تملأ المدرجات.

وتابع لاعب الأهلى أن السويسرى مارسيل كولر أشاد بمستواه بعد لقاء الذهاب أمام الترجي، مشيرًا إلى أنه يقوم بتجهيز نفسه نفسيًا عن طريق بعض التمارين التخيلية استعدادًا للقاء.

وعن علاقته بالدولى التونسى علي معلول، أكد كريم فؤاد أن معلول صاحب شخصية قوية جدًا ولا يتأثر بالأجواء المحيطة، قائلاً: "أحسن حاجة إن معلول بيشوف نفسه بعينه هو ومش سهل يتأثر بكلام حد".

وأردف لاعب النادي الأهلى أن معلول منحه رسائل دعم قبل مشاركته فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، كما يمنحه بعض النصائح من واقع خبراته.

وتحدث كريم فؤاد عن محمد عبد المنعم مدافع الأهلى، مؤكدًا أنه لاعب مميز، ويمتلك مميزات عالية ويرغب دائمًا فى إبرازها، مشيرًا إلى أنه سينجح فى حالة خوض تجربة الاحتراف.