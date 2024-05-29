شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي: حريصون على مصلحة المنتخب والسوبر الأفريقى مسئولية كاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، موقف الإدارة من ضم المنتخب للاعبي الفريق بعد ثلاثة أيام فقط من نهائي أفريقيا.

وقال شلبي في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس مع سيف زاهر: "الأهلي حريص دائما على مصلحة المنتخب ودعم مسيرته، ورأينا هذا في العديد من المواقف حتى حينما تعارض مشاركة الأهلي بمونديال الأندية مع تواجد اللاعبين الدوليين في أمم أفريقيا، لم نضر وقتها بمصلحة المنخب".

وأوضح المدير التنفيذي للأهلي أن الإدارة حرصت على تكريم الإدارة التنفيذية في النادي الاهلي في الساعات الماضية عقب نهائي أفريقيا، بعد المجهود الكبير والترتيبات المهمة التي قامت بها قبل النهائي الأفريقي والتي بدأ عقب صافرة نهاية مباراة مازيمبي في القاهرة.

وواصل شلبي: "الاتحاد الأفريقي هو المسئول عن تنظيم بطولة السوبر الأفريقي، ولم يتم إخطارنا حتى الآن بالموعد والمكان المقرر إقامة اللقاء فيه مع الغريم التقليدي نادي الزمالك.