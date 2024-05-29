شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد دياب: فوز الأهلى والزمالك بالبطولات الأفريقية سيعود بالخير على المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، أن مصر تمتلك من المقومات من الكورة وحب الشعب المصرى لكرة القدم ولاعبين وأندية عريقة تستحق أن نقدم موسم مختلف حتى نعود لمكاننا كما عدنا بالجمهور، منا أن عوائد التسويق هى الأعلى فى عقود تاريخ الأندية.

وأضاف أحمد دياب خلال استضافته ببرنامج "فى المساء مع قصواء" الذى تقدمه الإعلامية قصواء الخلالى على قناة CBC، أن التحديات هى أن يكون قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك أبطال أفريقيا، وهو ما ينعكس بالخير والتفاؤل على منتخب مصر.

وعن العلاقة بين حسام حسن ومحمد صلاح قال: "متفائل بالعلاقة بين حسام حسن ومحمد صلاح والأمور ستدار لمصلحة منتخب مصر، ونحن نثق فى حسام حسن وجهازه، ومحمد صلاح فخر مصر والعرب وهو عقلية احترافية".



