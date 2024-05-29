شكرا لقرائتكم خبر عن كريم فؤاد: موسيمانى عاملنى بطريقة سيئة ولم يقتنع بى كلاعب.. وموقف السولية لا ينسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد كريم فؤاد، لاعب فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، أن السنة التى قضاها مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى المدير الفنى السابق لفريق المارد الأحمر، كانت أصعب فترة تمر عليه فى مشواره بكرة القدم، بسبب سوء معالمة المدرب معه.

وأضاف كريم خلال حواره مع الإعلامى إبراهيم عبد الجواد، فى برنامجه "الهدف" عبر شاشة "أون سبورت 2": "موسيمانى قالى كلام سلبي كتير جدًا، وقالى أنت مش كويس ولا تمتلك كوالتي اللاعب المطلوب، وهذا الحديث كان يؤثر عليا سلبيًا".

وتابع لاعب الأهلى: "موسيمانى أثر عليا نفسيًا بشكل كبير، وكنت أتعمد عدم الذهاب إلى المنزل بعد كل تمرين لتجنب الحديث مع أسرتى حول كواليس التدريب بسبب التأثير النفسى السيئ الذى كنت أشعر به".

وأردف كريم فؤاد أنه كان يدخل فى تحد قوى مع نفسه، حتى يتغلب على هذا الشعور، مضيفا: "وكنت أثق فى كرم ربنا، خاصة أننى اجتهد وأقدم كل ما أملك".

وروى كريم فؤاد موقفا لعمرو السولية لن ينساه، قائلاً: "موسيمانى كان دائمًا يتحدث معى بطريقة غير لائقة، وفى إحدى المباريات قال عمرو السولية لمحمد الشناوى عندما تقوم باختيار الملعب فاختر المرمى الذى يجعل كريم فؤاد على الخط الثانى بعيدًا عن موسيمانى حتى لا يتأثر بحديث الرجل، وحتى يستطيع اللاعب الدخول فى المباراة قبل الشوط الثانى الذى سيتواجد فيه بجانب دكة البدلاء وبجوار موسيمانى".

وتابع: "بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم صعبة جدًا فى ظل منافسة العديد من الفرق على مقدمة الدورى، وسيطرة فريق بيراميدز على المركز الأول".

وواصل كريم فؤاد أن بطولة الدورى ما زالت طويلة إلا أن تأجيل مواجهات عديدة للأهلى يمثل ضغطا كبيرا، خاصة أن الفريق سيخوض تلك المواجهات تباعًا، وقد يؤثر ذلك على المستوى أو اجهاد اللاعبين، مما قد يؤدى لفقدان نقاط.

وأتم لاعب المارد الأحمر تصريحاته أن لاعبى الأهلى أغلقوا صفحة دورى أبطال أفريقيا بعد التتويج باللقب، وسيتم التركيز على بطولة الدورى، من أجل الوصول للقمة، لاسيما أن الأهلى ما زالت له مباريات مؤجلة من الدور الأول من البطولة وسيكون أمامه مشوارًا طويلاً نحو تحقيق اللقب.