شكرا لقرائتكم خبر عن مكالمة من مانديلا.. بلاتر يكشف أسعد لحظاته فى فترة رئاسته لـ فيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف السويسري جوزيف بلاتر، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السابق، أسعد لحظاته خلال فترة تواجده كرئيس لفيفا.

وقال بلاتر في حواره عبر زووم على برنامج رقم 10 المُذاع على القناة الأولى المصرية، ويُقدمه الإعلامي كريم رمزي: "أسعد لحظاتي خلال فترة رئاستي لفيفا حينما تلقيت اتصالا من الزعيم الجنوب أفريقي الراحل نيلسون مانديلا، وهو شخصية رائعة، وقدمت له حينها تصورا كبيرا لتطوير كرة القدم في جنوب أفريقيا".

وأضاف: "كان يعتبرني صديقا له، وتنظيم مونديال 2010 في جنوب أفريقيا كان من أفضل اللحظات في مسيرتي بعدما ساهمنا في تطوير الملاعب هناك ولن أنسى أصدقائي في أفريقيا الذين ساعدوني على النجاح".

واختتم بلاتر: "فترة تدوير إقامة كأس العالم كان ملحوظا للجميع وقمت به خلال فترة رئاستي لفيفا، رغم أنه في البداية لم يكن يحظى بقبول الكثير، والآن أقدم العديد من التصورات لتطوير فيفا ومحاربة العنصرية في الملاعب".