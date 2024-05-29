شكرا لقرائتكم خبر عن مباراتان فى دور الـ"32" لكأس مصر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل اليوم الأربعاء، منافسات دور الـ"32" لبطولة كأس مصر بإقامة مباراتين تجمع المقاولون العرب مع الترسانة وطلائع الجيش مع بورفؤاد.

وقرر اتحاد الكرة تأجيل مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز في بطولة كأس مصر للموسم الحالي 2023- 2024، بسبب انضمام عدد من لاعبي الفرق الثلاثة إلى صفوف منتخب مصر في معسكر يونيو المقبل، استعدادًا لتصفيات مونديال 2026.

وكان من المقرر أن يلعب الأهلي والألومنيوم يوم الـ29 من مايو الجاري بينما كان الزمالك سيواجه بروكسي يوم الـ30 من مايو، فيما كان مقرر ان يلعب بيراميدز مع النصر مساء يوم الـ31 من الشهر ذاته.

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة في تصفيات كأس العالم 2026.

حسام حسن المدير الفني للمنتخب المصري ضم 10 لاعبين من الأهلي وهم: محمد الشناوي ومصطفي شوبير ومحمد هاني وأكرم توفيق ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم ومروان عطية وإمام عاشور وأحمد نبيل كوكا، واستدعى 4 لاعبين من الزمالك هم: محمد عواد وأحمد سيد زيزو وأحمد فتوح وناصر ماهر وضم ثلاثة لاعبين من بيراميدز هم مصطفي فتحي ومحمد حمدي وإبراهيم عادل.

الأهلي هو حامل لقب النسخة الماضية والتي أقيم النهائي بشكل استثنائي خارج مصر ولأول مرة في السعودية.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي للمسابقة برصيد 39 لقبا بينما الزمالك ثاني أكثر الفرق تتويجا بـ 28.

مواعيد مباريات دور الـ"32" لكأس مصر

الأربعاء 29 مايو

المقاولون العرب مع الترسانة 5 مساء

طلائع الجيش مع بورفؤاد 8 مساء

الخميس 30 مايو

المصرى مع جمهورية شبين 5 مساء

الإسماعيلى مع القناة 8 مساء

الجمعة 31 مايو

البنك الأهلى مع بتروجت 5 مساء

بلدية المحلة مع الجونة 5 مساء

بيراميدز مع النصر 8 مساء

السبت 1 يونيو

فاركو مع الواسطى 5 مساء

إنبي مع النجوم 8 مساء

فيوتشر مع بترول أسيوط 8 مساء

الأحد 2 يونيو

الاتحاد مع أبو قير للأسمدة 8 مساء

القناة الناقلة لمباريات كأس مصر

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات كأس مصر ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.