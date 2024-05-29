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رسمياً.. بيلينغهام أفضل لاعب في الدوري الاسباني

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الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من مدريد: في موسمه الأول مع ، حقق النجم الانكليزي جود بيلينغهام انجازاً كروياً كبيراً سوف يكون له مفعول السحر في مستقبله الكروي، خاصة أنه لم يتجاوز 20 عاماً، فقد توج بلقب أفضل لاعب في الدوري الاسباني لموسم 2023-2024، الأمر الذي يمهد له الطريق للمنافسة على لقب أفضل لاعب في العالم في السنوات المقبلة في حال استمر على توهجه وتألقه.

وشارك بيلينغهام خلال الموسم الحالي مع ريال مدريد، في 41 مباراة، سجل 23 هدفا وصنع 12 بمختلف المسابقات، وعلى مستوى الليغا، وخلال 28 مباراة، سجل 19 هدفا وصنع 6 أخرى، وساهم في تتويج الريال باللقب.

مشغول بنهائي "الأبطال"
وعلق النجم الإنكليزي، عقب تتويجه بالجائزة قائلاً: "شكراً لكم على هذه الجائزة، آسف لأنني لم أتمكن من التواجد معكم، حيث نستعد لنهائي ، لكن شكرا للنادي وزملائي وكل من صوت لي".

100 مليون يورو
يذكر أن بيلينغهام انضم رسمياً لصفوف ريال مدريد قادما من بوروسيا دورتموند الصيف الماضي، في صفقة تخطت قيمتها 100 مليون يورو، وإضافات مالية أخرى بناء على البطولات التي يفوز بها الفريق المدريدي، وكذلك أهداف بيلينغهام وتأثيرها في هذه البطولات، وكذلك حصوله على الألقاب والجوائز الفردية، والتي تعد واحدة من مقاييس الحكم على أداء اللاعبين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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