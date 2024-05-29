لأول مرة.. شيكابالا يتحدث عن سبب أزمته مع الأهلي.. ويكشف رسميا موعد اعتزاله

الشارقة - اميمة ياسر -

تحدث محمود عبد الرازق شيكابالا قائد نادي الزمالك لـ أول مرة عن سبب أزمته خلال الفترة الماضية مع النادي الأهلي، كما كشف عن موعد اعتزاله كرة القدم.

وقال شيكابالا، في تصريحات تليفزيونية نقلها موقع "القاهرة 24" مساء الثلاثاء،: "سبب الأزمة بيني وبين النادي الأهلي للأسف هو الإعلام، ويتم كتابة أخبار عني غير حقيقية."

وأوضح قائد الزمالك: "إتقال إن أنا واخد 28 مليون جنيه عشان أجدد تعاقدي مع نادي الزمالك، وده ماحصلش من الأساس."

وتابع: "عجبني محمد الشناوي لما اتكلم عن الصحافة والإعلام.. هو عنده حق لكنه غلط في التعميم، بس في الأصل هو صح.. لو حد قال عليه حاجة وطلعت غلط هل هيعتذر له؟ لا مش هيعتذر.. وده بيحصل معايا."

كما أعلن شيكابالا عن موعد اعتزاله بشكل رسمي بعد التواجد في القلعة البيضاء العديد من السنوات.

وقال شيكابالا: « الموسم المقبل هو الأخير لي في الملاعب وبعدها سأعتزل اللعب الأمر دائما يعتمد على الشغف وخلاص أنا الموسم المقبل سيكون الأخير».

وطالب قائد الزمالك بتخصيص أرباح مواجهة قمة السوبر الإفريقي المقبلة بين الأهلي والفارس الأبيض لصالح ضحايا وشهداء غزة.

وأضاف: «أطالب بتخصيص أرباح وعائدات مباراة السوبر الأفريقي المقبلة بين الأهلي والزمالك لصالح شهداء فلسطين خلال حوادث الاعتداء المستمرة الأخيرة على قطاع غزة، ورفح الفلسطينية».

وتابع: «هذا أقل شيء من الممكن أن نقدمه لجميع أهالينا وأشقائنا في فلسطين من أجل دعمهم ولو بشيء بسيط».