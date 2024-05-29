صحف العالم: الهلال بطل سعودي لم يهزم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أشادت مواقع عالمية عدة بنادي الهلال، بعد نجاحه في إنهاء الموسم دون خسارة في بطولة دوري روشن السعودي، إثر الفوز على الوحدة 1-2، أمسية الاثنين 27 مايو، ضمن الجولة الـ34 والأخيرة من المسابقة.

وبالانتصار أمام الوحدة، رفع الهلال رصيده إلى 96 نقطة على قمة جدول الترتيب، بفارق 14 نقطة عن النصر صاحب الوصافة.

وأكد الهلال أحقيته في التتويج بلقب الدوري السعودي للمرة الـ19 في تاريخه، والذي كان حسمه الفريق قبل 3 جولات من نهاية البطولة المحلية.

وكان الاتفاق أول ناد سعودي نجح في تحقيق دوري اللاهزيمة، وذلك في الثمانينات من القرن الماضي، وتحديدا في موسم 1986-87، عندما كانت تتم إقامة الدوري بمشاركة 12 فريقا.

موسم تاريخي للأبطال

صحيفة «ماركا» الإسبانية ذكرت، أن الموسم الحالي كان تاريخيا بكل المقاييس للهلال، الذي حقق 31 انتصارا، و3 تعادلات، في 34 مباراة ببطولة دوري روشن السعودي.

وأوضحت: «وصل الهلال إلى 96 نقطة، وهو أعلى رصيد من النقاط يحققه فريق عبر تاريخ الدوري السعودي على الإطلاق. كما سجل النادي 101 هدف، وهي حصيلة تهديفية لم يصل إليها من قبل أي فريق خلال موسم واحد».

من جانبها، أكدت صحيفة «آبولا» البرتغالية، أن الهلال عانى كثيرا لإنهاء الدوري بتحقيق الانتصار. وقالت، إن محمد كنو منح فريقه الأسبقية عند الدقيقة 19، وتعادل الوحدة عند الدقيقة 77 عن طريق يحيى النجعي، وبينما كانت المباراة تتجه للتعادل، سجل الصربي ألكسندر ميتروفيتش هدف الفوز الثمين لناديه عند الدقيقة 90+2.

بطل السعودية الذي لم يهزم بدورها، تحدثت صحيفة «terra» البرازيلية عن إنجاز النادي السعودي في الموسم الحالي، بتحقيق الانتصار خلال 34 مباراة متتالية عبر كل المسابقات، وهو ما جعله يحطم الرقم العالمي المسجل في موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية باسم نادي ذا نيو سينتس الويلزي، الذي حقق 27 انتصارا متتاليا عبر كل المسابقات في 2016. وتحت عنوان «الهلال بطل السعودية الذي لم يهزم»، كتبت صحيفة «cumhuriyet» التركية، أن كتيبة جيسوس قدمت موسما مذهلا بكل المقاييس، وكان الإخفاق الوحيد للفريق على الصعيد القاري، بالخسارة من العين الإماراتي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

أبرز الأرقام القياسية للهلال مع جيسوس