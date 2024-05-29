نور الدين زكري رجل إنقاذ لا يعرف الهبوط

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يحسب للمدير الفني الإيطالي ذي الأصول الجزائرية (رجل الإنقاذ) نور الدين زكري (59 سنة) نجاحه للمرة الرابعة في إبقاء الفرق التي أشرف عليها في دوري المحترفين ضمن الدوري الصعب بعد أن واصل نجاحاته الانتحارية الفنية والمغامرات التدريبية في خلق تاريخ لتلك الاستمرارية والديمومة الاحترافية لأن تكون ضمن منظومة الكرة السعودية.

ونجح نور الدين زكري المدرب الثالث الذي يتولى الدفة الفنية للأخدود بعد البرتغالي خورخي مندوسا، والسلوفاكي مارتن سيفيلا، في أن يسهم في بقاء الفريق بعد أول تجربة تاريخية في منافسات دوري روشن للمحترفين بعد أن هزم فريق الطائي خارج قواعده بهدفين نظيفين مستفيدا من خسارة أبها من الحزم بـ (1/2).

وانضم الطائي وأبها إلى الحزم للتنافس الموسم المقبل في دوري الدرجة الأولى.

الرائد البوابة الأولى

وكرر نور الدين زكري بالملاعب السعودية في الموسم الكروي الجاري فرحته الهيسترية بعد أن ودعها مع ضمك بعد أن قاده للبقاء بإشرافه عليه بصفة مؤقتة موسم 2021 بعد أن عمل بالفريق 15 شهرا، حيث نجح في إبقائه في الدوري في حضوره الأول.

وأطل نور الدين زكري برأسه في الملاعب السعودية لأول مرة موسم 2013 عبر بوابة نادي الرائد، ، حيث تولى مهمة تدريب الفريق منذ بداية الموسم، لكن النتائج كانت معاكسه له وللقائمين على النادي الذي أقيل قبل نهاية الدوري، بعد أن أمن الفريق بقاءه في الدوري قبل نهايته بأسابيع.

مهمة الفيحاء

لتفتح تلك الإطلالة فرصة العودة إلى السعودية للمرة الثانية عام 2019 عبر نادي الفيحاء، حيث تمكن من انقاذ الفريق من شبح الهبوط، بعد أن تولى قيادته في الجولة الـ 19، حيث كان الفريق يحتل المركز الـ 14.

وكانت تلك المرحلة عاملا مشجعا لمسيري القرار في نادي ضمك الذي استنجد بزكري خلفا للتونسي محمد الكوكي، في الموسم الذي يلي بقاء الفيحاء، ليتمكن بعد ذلك من إنقاذ ضمك من الهبوط في الجولة الأخيرة، وينهي موسمه في المركز العاشر.

رحلات البقاء في دوري المحترفين: