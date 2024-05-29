12,800 مشارك في الفعاليات الرياضية بالباحة

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- بواسطة أيمن الوشواش - أسهم فرع وزارة السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسهم فرع وزارة الرياضة بمنطقة الباحة في استضافة العديد من الفعاليات، والبطولات الرياضية، ومعسكرات الأندية، والأحداث الرياضية المختلفة، طوال العام، ليس على مستوى كرة القدم فحسب، بل على مستوى الفعاليات الرياضية المتنوعة. ومع اقتراب موسم الصيف، يستعد فرع وزارة الرياضة بالباحة لاستقبال رواد الأنشطة الشبابية والرياضية؛ حيث اكتملت الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال موسم الصيف بالمنطقة للملاعب والمرافق لمدينة الملك سعود الرياضية بالباحة، والساحة الرياضية ببلجرشي. وبلغ عدد الفعاليات والبطولات المتنوعة التي يشرف عليها فرع الوزارة بمنطقة الباحة خلال عام 2023م، 24 برنامجا وفعالية رياضية ومجتمعية، شارك فيها 12841 مشاركا من الجنسين من أبرزها: مباريات كأس الملك سلمان للأندية العربية، وبطولة الجولف، وختام بطولة دوري المدارس لكرة القدم، وبطولتا المملكة لألعاب القوي لأندية الدرجة الثانية والأولى.

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