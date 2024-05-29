ما الأندية المتأهلة إلى كأس العالم 2025؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعدما تسببت جائحة كورونا في تعطيل بطولة كأس العالم للأندية 2021، والتي كانت مقررة إقامتها في الصين بالنظام الجديد، قرر مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم تأجيل الفكرة حتى 2025.

البطولة بنظامها الجديد ستحل محل كأس العالم للقارات، ويتنافس فيها 32 فريقا حول العالم مرة كل 4 سنوات، عكس النظام الحالي الذي يقام بشكل سنوي، ويشارك فيه أبطال الاتحادات القارية الـ6 بجانب بطل البلد المضيف بواقع 7 أندية فقط.

سيكون هذا الحدث العالمي مميزا بوجود الأندية الأكثر نجاحا من كل من الاتحادات الدولية الـ6: (الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الكونكاكاف، اتحاد أمريكا الجنوبية، أوقيانوسيا، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم).

واستعرض موقع «فيفا» تفاصيل عن الأندية التي تأهلت بالفعل، ومعلومات عن كيفية حجز بقية الأندية مقاعدها في البطولة.

ما الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2025؟

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن الفرق المشاركة في مونديال الأندية هي التي حققت اللقب القاري بين 2021 و2024، وبالتالي ضمنت هذه الفرق المشاركة في البطولة.

متى موعد كأس العالم للأندية 2025؟

قرر مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم إقامة البطولة بين 15 يونيو 2025 حتى 13 يوليو من العام نفسه.

أين تقام كأس العالم للأندية 2025؟

منح الاتحاد الدولي لكرة القدم شرف تنظيم كأس العالم للأندية 2025 للولايات المتحدة الأمريكية.

ما نظام المشاركة الجديد في كأس العالم للأندية؟

النظام الجديد لكأس العالم للأندية سيشهد مشاركة 32 ناديا بصورة إجمالية، يتم تقسيمها على النحو التالي:

12 ناديا من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، إضافة إلى 4 أندية من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ومثلها لكل من: الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم، إضافة إلى 6 أندية من اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، وفريق من اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم، وفريق من الدولة المستضيفة للبطولة.

ما النظام الجديد لكأس العالم للأندية 2025؟