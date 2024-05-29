أولمبياكوس يتسلح بعامل الأرض أمام فيورنتينا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشهد ملعب «آيا صوفيا» في العاصمة اليونانية أثينا مساء اليوم، مباراة نهائي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم، حيث يلتقي أولمبياكوس اليوناني مع فيورنتينا الإيطالي.

وتستضيف أثينا المباراة النهائية للنسخة الثالثة من البطولة، حيث فاز فريق روما الإيطالي بالنسخة الأولى عام 2022، فيما توج ويستهام يونايتد الإنجليزي بلقب نسخة الموسم الماضي.

وسيحاول فيورنتينا ألا يذق من نفس الكأس التي ذاقها الموسم الماضي بعدما خسر 1 / 2 أمام ويستهام في نهائي النسخة الماضية للبطولة، ويعول في ذلك على مدربه فيتشنزو إيطاليانو.

وبدأ فيورنتينا مشواره في البطولة من خلال الفوز على رابيد فيينا النمساوي 2 / 1 في مجموع مباراتي ذهاب وإياب الدور المؤهل للمجموعات.

وأوقعت القرعة الفريق البنفسجي في المجموعة السادسة بجانب أندية فرينكفاروش المجري وجينك البلجيكي وتشوكاريتشكي الصربي، ليتصدر ترتيبها برصيد 12 نقطة، ويصعد للدور الثاني.

والتقى فيورنتينا مع مكابي حيفا الإسرائيلي في دور الـ16، حيث فاز ذهابا 4 / 3، قبل أن ينتهي لقاء الإياب بالتعادل 1 / 1، ويبلغ دور الثمانية، حيث كان الموعد مع فريق فيكتوريا بلزن التشيكي.

وانتهى لقاء الذهاب بالتعادل السلبي، وظلت النتيجة على حالها في لقاء الإياب ليتم اللجوء إلى شوطين إضافيين، نجح فيورنتينا خلالهما في الفوز 2 / صفر وبلوغ المربع الذهبي.

وجاءت مواجهة الدور قبل النهائي أمام كلوب بروج البلجيكي، حيث فاز الفريق الإيطالي 3 / 2، قبل أن ينتهي لقاء الإياب بالتعادل 1 / 1.

من جانبه، شارك أولمبياكوس في بطولة الدوري الأوروبي، لكنه خرج من دور المجموعات، بعدما حل ثالثا في المجموعة الأولى التي ضمت كلا من ويستهام وفرايبورج الألماني وباتشكا توبولا الصربي.

ومع حلوله ثالثا في مجموعته بالدوري الأوروبي، كان على أولمبياكوس خوض منافسات دور خروج المغلوب بدوري المؤتمر، وتغلب على فرينكفاروش، الذي تواجد في مجموعة فيورنتينا بالبطولة، بهدف نظيف في كلا المواجهتين للدور التالي.

ولم يكن أولمبياكوس المرشح الأوفر حظا للفوز على أستون فيلا الإنجليزي في الدور قبل النهائي، لكنه رغم ذلك حقق فوزا مفاجئا في عقر دار منافسه ذهابا وبنتيجة 4 / 2، قبل أن يسجل هدفين في مباراة العودة ويتأهل للنهائي.