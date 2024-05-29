ناجلسمان يحلم بإنهاء كروس مسيرته بالتتويج بيورو 2024

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يأمل يوليان ناجلسمان، مدرب منتخب ألمانيا لكرة القدم، في أن ينهي لاعب الوسط توني كروس مسيرته الكروية بالتتويج بلقب كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).

ويمتلك كروس سجلا حافلا مع الساحرة المستديرة، حيث توج بكأس العالم 2014 مع منتخب ألمانيا، كما فاز بخمسة ألقاب لدوري أبطال أوروبا بالإضافة لحصوله على العديد من الألقاب المحلية والدولية مع فريقه السابق بايرن ميونخ الألماني والحالي ريال مدريد الإسباني، ليصل إجمالي عدد البطولات التي فاز بها 32 لقبا حتى الآن.

ويستعد كروس لخوض مباراته الأخيرة مع الريال السبت المقبل ضد بوروسيا دورتموند الألماني في نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل أن ينضم لمنتخب ألمانيا، الذي يخوض معه كأس الأمم الأوروبية، بعد تراجعه في مارس الماضي عن قرار الاعتزال الدولي، الذي اتخذه قبل 3 سنوات.

وكشف كروس (34 عاما) مؤخرا، أن البطولة القارية التي تستضيفها ألمانيا هذا الصيف، ستكون بمثابة الظهور الأخير له مع كرة القدم، فيما يطمع ناجلسمان في أن تخرج تلك المشاركة بأسلوب أنيق من خلال التتويج باللقب ورفع كأس البطولة يوم 14 يوليو المقبل.

وقال ناجلسمان خلال تواجده بالمعسكر التدريبي لمنتخب ألمانيا استعدادا لأمم أوروبا في بلانكنهاين «بالطبع أتمنى له الفوز باللقب.

يمكنهم أن يختتموا كتابا مصورا رائعا عنه».

أضاف ناجلسمان «أجد دائما أنه من الذكاء جدا ألا يفوت اللاعبون اللحظة التي يجب عليهم فيها إعلان الاعتزال.

ليس لدى توني ما يثبته. لديه الآن بطولة ضخمة يتطلع إليها بشدة، وحيث يمكنه التتويج بلقب آخر، فأعتقد أنه سيكون فائزا بكل شيء».

وتابع «ستكون قصة مذهلة بالنسبة لنا وبالطبع بالنسبة له أيضا، أن نتوج مسيرته مرة أخرى بهذه الطريقة، ستكون تلك هي اللحظة المختارة تماما لإنهاء المشوار».

وأبدى المدرب الألماني اقتناعه بأن كروس سيلعب «بطولة جيدة للغاية» بعد «موسم رائع في ريال مدريد».

من جانبه، أعرب رودي فولر ، المدير الرياضي للمنتخب الألماني، عن أمله في أن يلعب كروس «مباراته الأخيرة في 14 يوليو المقبل».

وتفتتح ألمانيا البطولة يوم 14 يونيو القادم بمواجهة اسكتلندا، ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضا منتخبي المجر وسويسرا.

يشار إلى أن كروس خاض 108 مباريات دولية ويمكنه أن يشارك في 6 لقاءات أخرى في أمم أوروبا.