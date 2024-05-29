شيكابالا: عبد الله السعيد بمثابة مدرب داخل الملعب

ياسر رشاد - القاهرة - أشاد محمود عبد الرازق “شيكابالا” قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعبد الله السعيد نجم الفريق الأبيض بعد إنضمامه للفريق في فترة الإنتقالات الشتوية الماضية.

وقال محمود شيكابالا في تصريحات عبر فضائية “ إم بي سي مصر2 ” : “ عبد الله السعيد نجم كبير، هو بمثابة مدرب داخل الملعب والجميع يتعلم منه داخل الملعب ”.

وتابع: “ نفس الأمر ينطبق على لاعب مثل محمد عبد الشافي، عندما ترى كلاعب صاعد لاعبين مثل السعيد وعبد الشافي بهذا الإلتزام والإنضباط سيتعلمون منهم ”.

وواصل: “ الأمر ليس فقط كرة قدم، أكون سعيد للغاية عندما يتم تصعيد لاعبين ناشئين لخوض تدريبات معنا ”.

وأضاف: “ حتى الآن عبد الله السعيد قادر على العطاء، واوجه له الشكر مع ناص ماهر وسيف جعفر لأن ابتعادهم الفترة المضاية عن المشاركة في جميع المباريات بإستمرار يؤثر على مستواهم مع الفريق ”.

وأكمل: “ صممت على انضمام ناصر ماهر للزمالك، عندما تم سؤالي عن الأمر كنت مصراً على التعاقد مع ناصر وعبد الله السعيد ”.

وأتم: “ ناصر ماهر يمتلك جودة مختلفة، كذلك أحمد حمدي الذي أتمنى عودته سريعاً للفريق ”.