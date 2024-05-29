عبدالملك: مطالب بيراميدز بشأن عبدالله السعيد "غير مُقنعة"

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أحمد عيد عبدالملك نجم منتخب مصر السابق، أن الفرق التي تصعد للدوري المصري الممتاز يكون لديها تغيرات بكل تأكيد، وكل مدرب يقوم بتقييم المرحلة ويختار لاعبين قادرين على الظهور بشكل قوي في منافسات المسابقة المحلية، مبديا سعادته بقيادة غزل المحلة في الموسم المقبل، موضحًا أن أي لاعب يسعى للظهور بقوة في دوري المحترفين، وحال عدم ظهوره في الممتاز سينتقل لنادي آخر في البطولة ذاتها.

وقال في تصريحات لبرنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "من الغريب جدًا أن يطلب بيراميدز الحصول على مبالغ مالية من صفقة عبدالله السعيد بعد تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية، خصوصًا بأن اللاعب لم يكن مقيدًا من الأساس في القائمة الإفريقية، وهذا أمر غير مقنع، لابد من إصدار بيان رسمي من جانب الزمالك لتوضيح الأمور للرأي العام.. ولو حدث ذلك من جانب الزمالك وتم دفع المبالغ سيكون خطأ جسيم".

وأضاف: "نسبة نادي انبي أيضا من زياد كمال (100 ألف دولار) مبلغ كبير، وهو (شطارة) من أيمن الشريعي رئيس النادي البترولي، وانبي يسير بشكل جيد ويرغبون في تحقيق أقصى إستفادة مالية من وراء نادي الزمالك".

وواصل: "رمضان صبحي يقوم بتحليل منشطات بشكل منظم، هناك لاعبين معينين مثل حسين الشحات وزيزو وفتوح يقومون بإجراء التحليل كل ثلاث شهور، وخطاب المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات يقول أن هناك تلاعب في العينة فقط، ودائمًا أي لاعب يتعرض لازمة مثل رمضان يكون (محل شماتة) من البعض، ولو كان لازال في الأهلي أو يلعب في الزمالك ستكون الأمور مختلفة، لأن هناك جمهور سيدعمه بقوة.. وبيراميدز يمتلك إدارة ولاعبين ولا يوجد له دعم جماهيري مثل القطبين.. حتى في المجال الإعلامي ليسوا أقوياء".

وزاد: "كل لاعب من حقه الانضمام لأي نادٍ يريده، ولكن أنا لو كنت مكان رمضان صبحي وقت رحيله عن الأهلي فلن أرحل وكنت سأكمل مسيرتي مع الفريق الجماهيري الذي ينافس على كل الألقاب.. وكون أنه رحل لبيراميدز فهذه هي حرية قد يكون بحث عن المال أو يريد اللعب بعيدا عن الضغوط، لكن في النهاية كل نادٍ يريد تسيير أموره حسبما يريد".

وأتم: "الأهلي دائمًا يخرج أموره بالشكل المناسب على المستوى الإعلامي والجماهيري، كما أن النادي يحصد الألقاب والجمهور في النهاية يريد البطولات فقط، رمضان صبحي كان يتم تهيئته ليكون قائد الأهلي وأن يكون أسطورة الجيل الحالي".