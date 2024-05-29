بلاتر يتغنى بقوة منتخب مصر ويستشهد بـ محمد صلاح

ياسر رشاد - القاهرة - أكد السويسري جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم سابقا، أن منتخب مصر يملك لاعبين مميزين، مشددا على سعادته بعمله مع المصريين من خلال تواجده في وقت سابق بمنصب رئيس فيفا.

ويرى بلاتر، أن كرة القدم في مصر لا تزال رائعة، مشددا على قوة منتخب مصر الوطني، وكذلك نجمنا المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي.



وقال بلاتر في حواره عبر زووم على برنامج رقم 10 المُذاع على القناة الأولى المصرية، ويُقدمه الإعلامي كريم رمزي: "سعيد جدا بعملي مع المصريين وأرتبط بصداقاتي معهم، من خلال تواجد أكثر من عضو مصري بفيفا"

وأضاف: "كرة القدم في مصر لا تزال رائعة، ومنتخب مصر جيد ويملك لاعبين مميزين أبرزهم محمد صلاح"

واختتم: "لدي ذكريات عديدة رائعة مع منتخب سويسرا، حينما واجهت منتخبات إفريقية في نسخ كأس العالم الماضية، وأتمنى أن أزور مصر قريبا وأعتبر مصر بلدي الثاني وإفريقيا قارتي الثانية وأتمنى أن أنهي حياتي بهذا الشعور كعاشقا لقارة إفريقيا".

بلاتر ينتقد زيادة عدد المنتخبات في كأس العالم



انتقد السويسري جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قرار زيادة عدد المنتخبات إلى 48 في كأس العالم 2026، مشددا على أنه قرار غريب.

وقال بلاتر: "لن أخوض في أي قرارات خاصة بالمجلس الحالي للاتحاد الدولي لكرة القدم، لكن تنظيم كأس العالم لأول مرة بمشاركة 48 منتخبا في مونديال 2026 هو أمر غريب على الكرة"

وأتم: "أتمنى أن تكون قرارات فيفا المقبلة خصوصا في تنظيم العديد من البطولات قرارات مرتبة ومنظمة ومتوافقة مع رؤى الاتحادات الوطنية للعبة في كل قارات العالم، ورأيي حاليا ليس مؤثرا في قراراتهم الآن"