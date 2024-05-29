بلاتر: أتمنى تتويج ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - تمنى السويسري جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم سابقا تتويج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.



وقال بلاتر في حواره عبر زووم على برنامج رقم 10 المُذاع على القناة الأولى المصرية، ويُقدمه الإعلامي كريم رمزي: "هناك العديد من المنتخبات المرشحة للمنافسة على لقب يورو 2024"

أضاف: "أتمنى أن يفوز ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا، كنت أستمتع كثيرا بتواجدي في ملعب سانتياجو بيرنابيو وأنا عضو شرفي بهذا النادي الملكي حتى الآن وأيضا رئيس شرفي لناد سويسري حاليا"

وتطرق للحديث عن الكرة الذهبية قائلا: " هي جائزة تكريمية وتقام في العاصمة الفرنسية باريس والمنظمة من جانب مجلة "فرانس فوتبول" هم من قرروا أن يتم فصل جائزة أفضل لاعب في العالم بينهم وبين الفيفا وأيضا رئيس الاتحاد الدولي الحالي تلقى عرض رعاية جديد وتم تنظيمها بشكل منفصل في حفل بالعاصمة البريطانية لندن.. جائزة "البالون دور" تم اختطافها من تحت مظلة الفيفا والآن نحن لسنا مسؤولين عنها".

بلاتر: بيليه أفضل لاعب في تاريخ الكرة



يرى السويسري جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم سابقا، أن البرازيلي بيليه أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، لكونه مميز على المستوى الإنساني وليس مميزا في الملعب فقط.

وقال بلاتر: "بالنسبة لي بيليه أفضل لاعب في تاريخ الكرة، لأنه شخصية إنسانية رائعة وليس كلاعب ممتع ورائع فقط"

وعن ذكرياته كلاعب قال: "كنت ألعب كرة القدم كمهاجم وأحمل رقم 9 ولكن ليس كلاعب محترف ولكن كلاعب هاو"