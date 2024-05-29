أمير هشام يكشف سبب مواجهة منتخب مصر الأولمبي نظيره الايفواري

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، السبب وراء مواجهة المنتخب الوطني الأولمبي نظيره منتخب كوت ديفوار الأولمبي، وديًا يومي 7 و 11 يونيو المقبل.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "المنتخب المصري خاطب المنتخب الأرجنتيني وكان من المفترض أن يسافر لخوض المواجهة هناك، قبل رفض الجهاز الطبي السفر خوفًا من تعرض اللاعبين لبعض الأمراض قبل الأولمبياد، وتم العرض على الأرجنتين خوض المواجهات هنا ولكن تم الرفض".

وأضاف أمير هشام: "تم التواصل مع منتخب المغرب إلا الأمر قوبل بالرفض بسبب رغبتهم في خوض مباراة واحدة، ثم تم التواصل مع منتخب العراق، ولكن تم الرفض أيضًا بسبب استدعاء 7 لاعبين لصفوف المنتخب الأول، وكان هناك رفض من المدرب الخاص بهم خوض اللقاء، وتم التوجه إلى كوت ديفوار بسبب أنه من أحد المنتخبات القوية".