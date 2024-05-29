نجم إنتر ميلان يجدد تعاقده لمدة 5 سنوات

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورتو الايطالية ان نيكولو باريلا نجم وسط فريق انترميلان بطل الدوري الايطالي موسم 2023 / 2024 سيوقع على تعاقد جديد مع ناديه لمدة خمس سنوات لينتهي تعاقده مع الانتر بنهاية موسم 2029 .

وكشفت لاجازيتا دييلو سبورتو ان تعاقد نيكولو باريلا الجديد مع الانتر والذي سيمتد حتى يونيو 2029 سيتم توقيعه قبل انطلاق معسكر منتخب ايطاليا استعدادا ليورو 2024 حيث سيتم في العقد الجديد زيادة قيمة تعاقد الاعب ورفع راتبه السنوي بزيادة قدرها 25 % عن راتبه في التعاقد الحالي والذي ينتهي في يونيو 2026 .

وقالت الصحيفة الايطالية ان ادارة الانتر فضلت تمديد التعاقد مع باريلا بشكل مبكر لتقطع الطريق على اي اندية ربما ترغب في التعاقد مع باريلا سواء من داخل ايطاليا او خارجها حيث يعد باريلا احد اهم اعمدة المنتخب الايطالي ونادي الانتر في الوقت الحالي حيث سبقت وعبرت عدة اندية في الدوري الانجليزي الممتاز عن رغبتها في ضم باريلا مثل مانشيستر سيتي وليفربول وارسنال ومانشيستر يونايتد وهو ما جعل ادارة الانتر تسرع من عملية تجديد التعاقد مع الاعب .

وقالت لاجازيتا دييلو سبورتو ان المحادثات بين ادارة الانتر و وكلاء الاعب كانت هادئة وسلسة للغاية حيث لم يكن هناك اي شك في رغبة الاعب في الاستمرار داخل صفوف الانتر الى جانب العرض الذي تقدمت به ادارة انترميلان لرفع راتب باريلا الى 7.5 مليون يورو سنويا مشيرة الى ان التعاقد لم يتم توقيعه بشكل رسمي انتظارا لاتمام عملية بيع نادي انترميلان بشكل رسمي و تغيير مجلس أدارة النادي والذي سيعلن عنه بشكل رسمي يوم 4 يونيو المقبل .