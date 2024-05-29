شيكابالا: شعرت بالغربة في منتخب مصر ولم أتهرب من المعسكرات

ياسر رشاد - القاهرة - فجر محمود عبد الرازق “شيكابالا” قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مفاجأة كبيرة تخص إماكنية إنضمامه مجدداً لصفوف منتخب مصر خلال الفترة المقبلة.

وقال محمود عبد الرازق “شيكابالا” في تصريحات عبر فضائية “ إم بي سي مصر 2” : “ لم أعد أحب الإنضمام لمنتخب مصر وتركيزي في الوقت الحالي مع الزمالك، شعرت بالغربة عند انضمامي للمنتخب في أوقات سابقة ”

وتابع: “ تركيزي في الوقت الحالي مع الزمالك ولا أعرف ما الذي قد يحدث مستقبلاً لان كابتن حسام حسن قريب مني وأترك الأمر للظروف لكن اذا تم استدعائي للمنتخب سانضم للمعسكر ”.

وأضاف: “ بعض المتواجدين في المنتخب كانوا دائماً يشعرونني بأنني غريب عليهم ولم أحصل على فرصتي في اللعب رغم تألقي ”.

رد ناري من شيكابالا على تصريحات حسن شحاتة

ورد شيكابالا على تصريحات سابقة لحسن شحاتة المدير الفني الأسبق للمنتخب مصر قائلاً: “ كابتن حسن شحاتة قال أنني كنت أتهرب من الإنضمام للمعسكرات ولا افهم من أين جاء بهذا الكلام، وهذا هو ما اتحدث عنه، دائما ماكنت أشعر أنني غريب ”.

وأكمل: “ لم يحدث أنني هربت من أي معسكر لمنتخب مصر، يمكنني الحديث عن الكثير من الأخطاء التي رايتها في معسكرات للمنتخب لكنني لن أفعل ذلك لأنني تربيت على ذلك وهناك أمور لا يجب الحفاظ عليها ”.

وأتم: “ بالتأكيد شعرت بالغضب من هذا الحديث لانه غير حقيقي، اذا كنت أهرب من معسكر المنتخب، ولم تكن تشركني في المباريات، اذن لماذا كنت تقوم بإستدعائي من الأساس ”.