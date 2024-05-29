أساطير اليورو: الإسباني لويس سواريز قائد الماتادور للقب ١٩٦٤

ياسر رشاد - القاهرة - يعد الإسباني لويس سواريز احد اهم الاعبين في تاريخ الكرة الاسبانية على الإطلاق حيث يعتبر هو الاعب الأسباني المولد الوحيد الذي حصل على جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في أوربا عام ١٩٦٢ .

ولد لويس سواريز عام ١٩٣٥ ولعب لنادي ديبورتيفو لاكورونيا في بداية مشواره الكروي قبل ان ينتقل إلى أحد قطبي الكرة الاسبانية نادي برشلونة خيث حقق معه لقب الدوري الأسباني مرتين عامي ١٩٥٩ و ١٩٦٠ كما حقق مع برشلونة لقب الدوري الأوربي او كأس المعارض الأوربية بمسماها القديم مرتين ولقب كأس ملك أسبانيا مرتين .

انتقل للعب في إيطاليا حيث لعب لنادي انترميلان حيث صال وجال وحقق لقب دوري أبطال أوربا مرتين ولقب الدوري الإيطالي ثلاث مرات ولقب كأس الانتركونتينينتال او كأس العالم للأندية بمسماها القديم مرتين .

خلال تواجده في إيطاليا لعب سواريز ايضا لنادي كالياري ونادي جنوة ونادي كومو وسامبدوريا خيث أنهى مشواره في الملاعب كلاعب عام ١٩٧٣ .

على مستوى الالقاب الفردية كلاعب فاز لويس سواريز بلقب افضل لاعب في أوربا وجائزة الكرة الذهبية عام ١٩٦٠ وجاء ايضا في المركز الثاني للجائزة عام ١٩٦١ و ١٩٦٤ ليعد لويس سواريز هو الأسباني الوحيد المولود داخل أسبانيا الحاصل على المرة الذهبية حيث فاز بها الأسباني الجنسية والمولود في الارجنتين الفريدو ديستيفانو .

على مستوى مناخب أسبانيا لعب لويس سواريز ٦٣ مباراة دولية للمنتخب الأسباني وشارك في تتويج منتخب أسبانيا بلقبه الاوربي الاول عام ١٩٦٤ وتم اختياره كنجم للبطولة وضمن التشكيلة الرسمية لها

كمدرب درب لويس سواريز عدة اندية إيطالية قبل ان ينتقل للتدريب في اسبانيا ويصل إلى منصب المدير الفني لمنتخب أسبانيا في الفترة من عام ١٩٨٨ إلى عام ١٩٩١ .