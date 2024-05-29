شكرا لقرائتكم خبر عن بلاتر: مصر بلدى الثانى وأتمنى زيارتها.. وزيادة عدد المنتخبات بالمونديال قرار غريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث السويسرى جوزيف بلاتر، رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم "سابقا"، عن إمكانية تنظيم مصر لكأس العالم فى المستقبل، مشددا على أن الأمر ليس له علاقة بفيفا.

وقال بلاتر فى حواره عبر زووم على برنامج رقم 10 المُذاع على القناة الأولى المصرية، ويُقدمه الإعلامى كريم رمزى: "تنظيم مصر لبطولة كأس العالم لن يكون أمرا سهلا، والأمر ليس له علاقة بالاتحاد الدولى لكرة القدم، وربما لا نعود إلى أوروبا فى المستقبل لتنظيم المونديال، لكن تنظيم مصر لكأس العالم يعتمد على الأصوات العربية".

وأضاف: "مصر لا بد أن يكون لديها الصبر للعمل لعدة سنوات حتى تكون جاهزة لاحتضان كأس العالم.. ولن أكون سعيدا حين يتم شرف تنظيم المونديال فى المستقبل في مصر وأنا لست رئيسا للفيفا".

وأكد بلاتر أن منتخب مصر يملك لاعبين مميزين، مشددا على سعادته بعمله مع المصريين من خلال تواجده فى وقت سابق بمنصب رئيس فيفا.

ويرى بلاتر أن كرة القدم فى مصر لا تزال رائعة، مشددا على قوة منتخب مصر الوطنى، وكذلك نجمنا المصرى محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي.

وقال بلاتر فى حواره عبر زووم على برنامج رقم 10 المُذاع على القناة الأولى المصرية، ويُقدمه الإعلامى كريم رمزي: "سعيد جدا بعملى مع المصريين وأرتبط بصداقاتى معهم، من خلال تواجد أكثر من عضو مصرى بفيفا".

وأضاف: "كرة القدم فى مصر لا تزال رائعة، ومنتخب مصر جيد ويملك لاعبين مميزين أبرزهم محمد صلاح"، مؤكدا: "لدى ذكريات عديدة رائعة مع منتخب سويسرا، حينما واجهت منتخبات أفريقية فى نسخ كأس العالم الماضية، وأتمنى أن أزور مصر قريبا وأعتبر مصر بلدى الثانى، وأفريقيا قارتى الثانية وأتمنى أن أنهى حياتى بهذا الشعور كعاشق لقارة أفريقيا".

وانتقد بلاتر قرار زيادة عدد المنتخبات إلى 48 فى كأس العالم 2026، مشددا على أنه قرار غريب.

وقال بلاتر فى حواره عبر زووم على برنامج رقم 10 المُذاع على القناة الأولى المصرية، ويُقدمه الإعلامى كريم رمزي: "لن أخوض فى أى قرارات خاصة بالمجلس الحالى للاتحاد الدولى لكرة القدم، لكن تنظيم كأس العالم لأول مرة بمشاركة 48 منتخبا فى مونديال 2026 هو أمر غريب على الكرة".

وأضاف: "أتمنى أن تكون قرارات فيفا المقبلة خصوصا فى تنظيم العديد من البطولات قرارات مرتبة ومنظمة ومتوافقة مع رؤى الاتحادات الوطنية للعبة فى كل قارات العالم، ورأيى حاليا ليس مؤثرا فى قراراتهم الآن".